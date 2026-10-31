أحبط الجيش الأردني محاولة تسلل عبر الحدود لمجموعة مسلحة تضم 14 شخصاً قادمة من الأراضي السورية، في المنطقة العسكرية الشمالية.



وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم (السبت)، أن المجموعة حاولت اجتياز الحدود، مساء (الجمعة)، تحت غطاء كثيف من النيران، واشتبكت بصورة مباشرة مع قوات حرس الحدود، التي تعاملت معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.



وأضاف أن القوات الأردنية ألحقت خسائر بشرية عديدة بالمجموعة المسلحة، فيما فر بقية أفرادها باتجاه العمق السوري، دون الكشف عن هوياتهم أو الجهة التي ينتمون إليها.



وتأتي المحاولة في ظل تحديات أمنية متزايدة على الحدود الشمالية للأردن، التي تشهد محاولات متكررة للتسلل والتهريب.



وكان الجيش الأردني أعلن في مايو الماضي تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومصانع ومستودعات تستخدمها شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات على الحدود السورية، محذراً من تزايد عمليات التهريب وتطور أساليبها، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة والبالونات الموجهة. وأكد الجيش أنه سيتعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف أمن المملكة وسيادتها.



وفي 19 و23 أكتوبر، أعلن الجيش إحباط محاولتي تسلل منفصلتين على الحدود الشمالية، وألقى القبض على المتسللين.



وفي سبتمبر الماضي أحبطت القوات الأردنية أربع محاولات لتهريب المخدرات باستخدام بالونات موجهة، وضبطت قرابة نصف مليون حبة مخدرة.