تضاربت الأنباء حول الحالة الصحية للفنان المصري الكينج محمد منير، بعد تداول تقارير عن نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، إثر تعرضه لوعكة صحية جديدة، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره، خصوصاً مع تزامن ذلك مع احتفاله أخيراً بعيد ميلاده الـ72.

وحسم مدير أعماله الجدل بشأن هذه الأنباء، نافياً حدوث انتكاسة صحية أو نقل الفنان إلى المستشفى أخيراً، ومؤكداً في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» أنه موجود في منزله وحالته مستقرة، موضحاً أنه يحرص من وقت لآخر على إجراء تحاليل وفحوصات طبية للاطمئنان على وضعه الصحي، دون أن تستدعي حالته الحجز بالمستشفى.

أزمة تنفسية قبل أسبوع

وجاءت هذه التوضيحات بالتزامن مع تقارير محلية أفادت بتعرض محمد منير لأزمة في التنفس قبل نحو أسبوع، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، حيث حصل على جلسة أكسجين، قبل أن تتحسن حالته ويغادر المستشفى عائداً إلى منزله.

استعدادات لأعمال غنائية جديدة

وعلى الصعيد الفني، كانت أغنية «يسألوا عنك» أحدث الإصدارات الغنائية لمحمد منير، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان ذهب، وتوزيع موسيقي لرومان بونكا، وحققت تفاعلاً بين جمهوره منذ طرحها.

ويواصل منير تحضيراته لطرح ألبومه الجديد بالتعاون مع شركة «روتانا»، وفق خطة تقوم على إصدار أغنياته بشكل منفرد وعلى فترات متباعدة، بدلاً من طرحها دفعة واحدة.

ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين الموسيقى الكلاسيكية والفلكلور المصري والإيقاعات العالمية، في توليفة موسيقية تجمع بين الهوية الفنية التي اشتهر بها «الكينج» ومحاولاته المستمرة لتقديم ألوان موسيقية متجددة.