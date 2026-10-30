لم تكن المائدة مجرد مساحة للطعام في الندوة الحوارية التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مشاركة المملكة العربية السعودية ضيف شرف معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026 في دورته التاسعة والعشرين بل حضرت بوصفها ذاكرة ثقافية تختزن تاريخ الشعوب وتروي حكاياتها وتكشف عن ملامح هويتها وعاداتها الاجتماعية.

الندوة التي حملت عنوان «المطبخ السعودي الجزائري: تقاطعات ثقافية على المائدة» وقدمها الشيف عبد الصمد الهوساوي بحضور عدد من المهتمين بالتراث والثقافة تناولت أوجه التشابه والتنوع بين المطبخين السعودي والجزائري وما يجمعهما من تقاليد متوارثة في إعداد الطعام وطقوس الضيافة والمناسبات الاجتماعية.

واستعرض الهوساوي العلاقة بين الطعام والهوية الثقافية موضحاً أن الأطباق الشعبية ليست مجرد وصفات تتناقلها الأجيال بل شواهد حية على تاريخ المجتمعات وتحولاتها وامتداد علاقاتها الإنسانية. كما توقف عند القواسم المشتركة بين المطبخين وما تعكسه من قيم الكرم والاحتفاء بالضيف والمحافظة على الموروث الاجتماعي.

وتطرقت الندوة إلى التحولات التي تشهدها ثقافة الطهي في ظل الانفتاح على التجارب العالمية والتحديات المرتبطة بالمحافظة على أصالة المطبخ التقليدي دون عزله عن التطور والتجديد.

وأكد الهوساوي أن المطبخ يمثل إحدى اللغات الثقافية القادرة على تجاوز الحدود الجغرافية وتقريب الشعوب من بعضها مشيراً إلى أهمية التجارب الحية في إعداد الأطعمة وتذوقها بوصفها وسيلة للتعرف على ثقافة الآخر بعيداً عن الصور النمطية.

وأعادت الندوة طرح المطبخ الشعبي باعتباره جزءاً من التراث الثقافي الذي يستحق التوثيق والحفظ ومساحة للحوار الحضاري تتقاطع فيها ذاكرة المكان مع تفاصيل الحياة اليومية لتصبح المائدة جسراً للتواصل بين الثقافتين السعودية والجزائرية.