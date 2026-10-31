كشف جهاز الأمن الاتحادي في روسيا اليوم (السبت)، عن تلقي روسيا معلومات من أمريكا بهجوم إرهابي في موسكو.



ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله، إنه تلقى معلومات من الولايات المتحدة عبر قنوات شركاء معتمدة عن استعدادات لشن هجوم إرهابي في موسكو، وإنه يتخذ الإجراءات المناسبة.



وذكرت السفارة الأمريكية في موسكو، في بيان، أنها «على علم بتهديد ذي مصداقية بحدوث واقعة قد تسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر البشرية في متحف تساريتسينو في موسكو اليوم»، مضيفة: الحكومة الأمريكية تنسق مع السلطات الروسية.



وأفادت الوكالة أن أجهزة إنفاذ القانون الروسية قرر مؤقتاً إغلاق محمية ومتحف تساريتسينو، وهي مجمع يضم قصراً تحول إلى متحف ومتنزه جنوبي موسكو، وفرض قيود على دخول المتنزه.



وكانت السفارة الأمريكية حذرت في مارس 2024 من أن متطرفين يعتزمون شن هجوم وشيك في موسكو، وبعد ذلك بأيام هاجم مسلحون قاعة حفلات كروكوس سيتي هول على مشارف موسكو، ما أودى بحياة أكثر من 140 شخصاً.