احتفل عبدالله فيصل العمودي بزواج نجله فيصل من ابنة المهندس فذغياق كامل الزرقا، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
احتفل عبدالله فيصل العمودي بزواج نجله فيصل من ابنة المهندس فذغياق كامل الزرقا، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
Abdullah Faisal Al-Amoudi celebrated the marriage of his son Faisal to the daughter of the engineer Fadhghiaq Kamel Al-Zurqa, in one of the wedding halls in Jeddah, with the presence of a number of family and friends who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds.