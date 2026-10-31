احتفل عبدالله فيصل العمودي بزواج نجله فيصل من ابنة المهندس فذغياق كامل الزرقا، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.