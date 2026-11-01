يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في جناح المملكة ضمن فعاليات معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026، مستعرضًا مجموعة من إصداراته العلمية ومشروعاته المتخصصة التي تُعنى بخدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتيح المجمع لزوار المعرض التعرف على برامجه ومبادراته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وجهوده في التأهيل اللغوي، إلى جانب مشروعاته الرامية إلى تطوير المحتوى الرقمي العربي وتوظيف التقنيات الحديثة في معالجة اللغة العربية حاسوبيًا.

ومن أبرز ما يقدمه المجمع خلال مشاركته "معجم الرياض" الذي يرصد ويوثق المفردات العربية المعاصرة، وبرنامج "الانغماس اللغوي" المخصص لتنمية مهارات متعلمي اللغة العربية، واختبار "همزة" المعني بقياس الكفاءة اللغوية وفق أسس علمية حديثة، بالإضافة إلى منصة "أهلًا وسهلًا" التي توفر محتوى تفاعليًا لتعليم العربية للناطقين بغيرها.