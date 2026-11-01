تستعد الساحة الغنائية السعودية لاستقبال عمل وطني ضخم بعنوان «ملحمة الصقور»، يجمع 11 من أبرز نجوم الغناء في المملكة، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، في مشاركة فنية أثارت حماس الجمهور ورفعت سقف التوقعات بشأن العمل المرتقب.

وكشفت مجموعة روتانا للموسيقى تفاصيل العمل، معلنةً طرحه اليوم (الأحد) 1 نوفمبر 2026، وهو من كلمات فيصل العطاوي، وألحان سهم.

11 نجماً في عمل واحد

ويضم العمل نخبة من الأصوات الغنائية السعودية، إلى جانب محمد عبده، وهم عبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الماجد، وعبادي الجوهر، وماجد المهندس، وعايض يوسف، إلى جانب عدد آخر من نجوم الأغنية السعودية.

وحظي الإعلان بتفاعل لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر الجمهور عن حماسه لسماع العمل، مشيدين باجتماع هذا العدد من النجوم في عمل غنائي واحد.

ويأتي إطلاق «ملحمة الصقور» في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وما تشهده من توترات وتطورات عسكرية، ليحمل العمل طابعاً وطنياً، ويعكس حضور الأغنية في التعبير عن الانتماء والاعتزاز بالوطن، وسط ترقب لمعرفة الرسائل التي يتضمنها العمل.

حقيقة حفل محمد عبده

وعلى جانب آخر، نفت مجموعة روتانا للموسيقى خلال الفترة الماضية صحة الأنباء المتداولة بشأن إقامة حفل للفنان محمد عبده في الكويت يوم 13 نوفمبر القادم، مؤكدةً أن الإعلان المنتشر بهذا الشأن مضللٌ ولا يستند إلى أي معلومات صحيحة.

ودعت جمهور فنان العرب إلى تحري الدقة قبل تداول أخبار الحفلات، والاعتماد على حساباتها الرسمية لمتابعة مواعيد الفعاليات والإعلانات الفنية، تجنباً للوقوع في فخ الأخبار غير الموثوقة.