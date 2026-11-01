أعلن نادي الاتحاد نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها محترفه الكولومبي ريتشارد ريوس، الذي أصيب خلال المواجهة التي تعادل فيها الفريق أمام أبها بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.



وقال النادي في بيان رسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X» إن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب أظهرت إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر وتضرر في الرباط الشظوي.



وأوضح أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يتم تحديد مدة غيابه لاحقاً بناءً على استجابته للبرنامج.