اختتمت منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن"، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت تسجيل نتائج لافتة ومواجهات حافلة بالإثارة والأهداف، في مقدمتها الانتصار العريض الذي حققه الشباب على ضيفه الأهلي بنتيجة 6 - 1، في قمة مباريات الجولة، إلى جانب فوز القادسية بسداسية نظيفة على الرياض، وانتصار النصر على الخلود بنتيجة 5 - 3.



وشهدت مباريات اليوم الأول انطلاقة تهديفية لافتةً، بعدما تغلب الخليج على ضيفه الحزم بنتيجة 4 - 2، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما حقق النصر فوزاً مثيراً على الخلود بنتيجة 5 - 3، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، ليحصد ثلاث نقاط عزز بها موقعه في سباق المنافسة على الصدارة.



وفي مواجهة أخرى، أمطر القادسية شباك الرياض بستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي احتضنه ملعب نادي الشباب بالرياض، ليحقق فوزاً عريضاً رفع به رصيده إلى 28 نقطة، ويواصل حضوره في مراكز المقدمة.



وتواصلت منافسات الجولة في يومها الثاني، بتعادل أبها والاتحاد بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، فيما نجح نيوم في تجاوز الدرعية بنتيجة 2 - 1، على ملعب الأول بارك بالرياض، ليضيف ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده.



وخطف الشباب الأضواء في أبرز مواجهات الجولة، بعدما حقق انتصاراً كبيراً على ضيفه الأهلي بنتيجة 6 - 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب بالرياض، في نتيجة عكست الفاعلية الهجومية الكبيرة التي ظهر بها أصحاب الأرض، الذين فرضوا تفوقهم على مجريات المواجهة، ونجحوا في هز الشباك ست مرات.



ومَنح هذا الفوز الشباب ثلاث نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 21 نقطة، ليبقى في المركز السادس، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، في وقت شكلت فيه النتيجة واحدة من أكثر نتائج الجولة لفتاً للأنظار.



واختتمت الجولة اليوم بثلاث مواجهات، انتهت الأولى بتعادل التعاون والاتفاق بهدف لكل منهما، على ملعب نادي التعاون ببريدة، فيما حقق الفيحاء فوزاً على الفيصلي بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.



وفي ختام مواجهات الجولة، عزز الهلال صدارته لترتيب المسابقة، بعد فوزه على الفتح بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ليصل إلى النقطة 30، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، مواصلاً بذلك تقدمه في سباق المنافسة على لقب الدوري.