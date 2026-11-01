استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعدما أمطر شباك ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1/6 في المواجهة التي انتهت قبل قليل على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، ليصل إلى النقطة 30 ويبتعد في القمة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد.



وفرض الفريق الكاتالوني أفضليته منذ الدقائق الأولى، وافتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني عند الدقيقة 23، ثم عاد رافينيا ليعزز التقدم بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 41.



وقبل نهاية الشوط الأول واصل لامين يامال تألقه بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليمنح برشلونة أفضلية مريحةً قبل الاستراحة.



وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض تفوقهم، وأضاف يامال الهدف الخامس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل أنتوني غوردون الهدف السادس عند الدقيقة 81، فيما أحرز مانويل دياز هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 84.



وبهذا الانتصار استعاد برشلونة عافيته بعد خسارتين متتاليتين أمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان وحقق الفوز ورفع رصيده إلى 30 نقطة من 11 مباراة، مستعيداً المركز الأول من أتلتيكو مدريد الذي تراجع إلى الوصافة برصيد 28 نقطة، بينما بقي ريال مدريد ثالثاً بـ24 نقطة من عشر مباريات، ليواصل مطاردة ثنائي المقدمة.