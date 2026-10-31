كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن الاسم الذي اختارته لألبومها الغنائي الجديد، إذ يحمل عنوان «أليسار»، وهو اسمها الحقيقي الذي أرادت من خلاله التعبير عن جوانب مختلفة من شخصيتها ومشوارها الفني، معتبرة أن تقديم الفنان لنفسه بصدق يمثل أهم ما يمكن أن يقدمه لجمهوره.

وأزاحت الستار عن الملصق الدعائي للعمل عبر حسابها على منصة «إكس»، وظهرت فيه على ظهر حصان بالقرب من البحر، مصحوباً برسالة أوضحت فيها أن الاسم يجمع حكايتها وهويتها ومراحل تطورها، وليس مجرد اختيار مرتبط باسمها الشخصي.



الألبوم الرابع عشر

ويمثل الألبوم الإصدار الرابع عشر في مسيرة إليسا، وكانت قد مهدت له برسالة مصورة تزامنت مع احتفالها بعيد ميلادها، وجهت خلالها الشكر إلى جمهورها على دعمه وانتظاره لأعمالها، ووصفت المشروع بأنه هدية أرادت مشاركتهم بها بعد فترة من التحضير.

رسالة عن اكتشاف الذات

وتضمنت الرسالة الترويجية مشاهد لها داخل سيارة كلاسيكية مرتدية فستاناً أحمر، إلى جانب ظهور حصان أبيض، فيما ركزت كلماتها على التحرر من المقارنات والضغوط، والتصالح مع الذات، مؤكدة أن النجاح الحقيقي يبدأ عندما يختار الإنسان أن يكون على طبيعته ويتجاوز ما كان عليه بالأمس.



تجربة خليجية للمرة الأولى

ويشهد ألبوم إليسا الجديد تنوعاً في ألوانه الغنائية، إذ تقدم للمرة الأولى أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم «شتا الرياض»، إلى جانب مجموعة من الأعمال باللهجتين المصرية واللبنانية.

ويضم الألبوم أربع أغنيات لبنانية، تتعاون في ثلاث منها مع الفنان مروان خوري، الذي يتولى كتابة كلماتها وتلحينها، فيما تحمل الأغنية الرابعة كلمات الشاعرة سهام الشعشاع.



حقيقة حفل إليسا ووائل كفوري في عمّان

وفي سياق مختلف، تداولت منصات التواصل الاجتماعي إعلاناً عن حفل غنائي يجمع الفنانة اللبنانية إليسا ومواطنها وائل كفوري في العاصمة الأردنية عمّان، يوم 20 نوفمبر المقبل، ما أثار تفاعلاً بين جمهورهما، قبل أن يتضح أن الإعلان المتداول مزيف، مع التحذير من شراء تذاكر أو التعامل مع جهات غير موثوقة.