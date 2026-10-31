أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تفاعلاً بتعليقها على تصريحات الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم بشأن إطلالات الفنانات، إذ وجهت إليها رسالة تضمنت عتاباً على أسلوب انتقاد زميلاتها بصورة علنية، مطالبة بأن تكون النصيحة بعيدة عن أي عبارات قد تفهم باعتبارها إساءة أو انتقاصاً من الأخريات.

واختارت شمس البارودي حسابها على «فيسبوك» للرد على نجوى إبراهيم، مستعيدة محطات من تجربتها بعد الاعتزال، مؤكدة أنها فضّلت الابتعاد عن الخلافات ولم تتعمد الإساءة إلى زميلاتها أو التعليق على اختياراتهن الشخصية، قائلة:،«تعلمنا حتى في الدعوة لدين الله النصيحة في العلن فضيحة».



سبب انسحابها من النقابة

واستعادت الفنانة المعتزلة موقفاً من فترة اعتزالها، موضحة أن تعليقاً للفنانة الراحلة فاطمة مظهر على قرار ابتعادها عن الفن دفعها إلى إنهاء عضويتها في نقابة المهن التمثيلية، بعدما اعتبرت ما قيل عنها يحمل إساءة إليها.

وأكدت أنها فضلت الانسحاب دون الرد أو توجيه انتقادات إلى زميلاتها، سواء ممن شاركنها العمل سابقاً أو ممن بدأن مشوارهن الفني بعد اعتزالها، مشيرة إلى أن العمل الفني لا ينبغي الخلط بينه وبين السلوك الشخصي.



اقتراح إلى أشرف زكي بشأن انتقادات الفنانات

وفي رسالتها، اقترحت شمس البارودي على نجوى إبراهيم التواصل مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بصورة شخصية، لمناقشة ما تراه مناسباً بشأن توجيه النصح للفنانات، بدلاً من طرح الانتقادات أمام الجمهور.

كما رفضت اختزال النقاش في الملابس والإطلالات، معتبرة أن الحكم على الآخرين لا ينبغي أن يقتصر على مظهرهم، وأن النوايا وما تخفيه النفوس أمور لا يعلمها سوى الله.



شمس البارودي تعاتب نجوى إبراهيم

وعلى جانب آخر، انتقدت شمس البارودي ربط نجوى إبراهيم بين محبة الجمهور لها وانتقاد زميلاتها، معتبرة أن مكانتها لدى الأجيال التي ارتبطت بها لا ينبغي أن تكون على حساب أخريات من الوسط الفني، أو أن تستغل لتبرير التعليق على اختياراتهن بصورة سلبية.

وشددت على ضرورة مراعاة مشاعر الزميلات عند توجيه أي نصيحة، بعيداً عن التجريح والانتقاص، قائلة: «ساءني أن تسعدي وتتمتعي بحب وتأييد محبيك على حساب الهمز واللمز لشخصيات ما زلتِ تتمتعين بزمالتهم».