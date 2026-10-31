حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام مسكنات الألم لفترات طويلة أو بجرعات عالية ونبهت الجميع بالقول «لا تجعل مسكنات الألم سبباً في آلام أشد» وحثت على الاستخدام الآمن وأشارت الهيئة إلى أن الاستخدام المفرط وبكميات زائدة يؤدي إلى مخاطر عدة منها: تلف الكبد أو فشله، وقرحة المعدة ونزيفها، وقصور الكلى، وارتفاع ضغط الدم، والتسمم الدوائي.

وحددت الغذاء والدواء طرق الاستخدام الآمن للمسكنات تبدأ بقراءة المادة الفعالة لتجنب تناول دوائين بمسميين تجاريين مختلفين يحتويان على المادة الفعالة نفسها والالتزام بالجرعة والمدة مع اتباع النشرة الداخلية وتعليمات الطبيب والصيدلي وعدم تجاوز الجرعة المحددة ومن النصائح أيضاً استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام خصوصاً لكبار السن والنساء الحوامل أو المصابين بأمراض القلب أو الكبد أو الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.