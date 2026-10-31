التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم (السبت)، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي السيدة أنيت ويبر، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة 2026 في نسخته الثانية والعشرين المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة الإفريقية والجهود المبذولة بشأنها، وتعزيز العمل المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.