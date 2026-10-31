التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم (السبت)، مساعد الأمين العام لرئيس مجلس الوزراء نائب مستشار الأمن القومي الياباني ياسوهيرو كوبي، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة 2026 في نسخته الثانية والعشرين المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية اليابانية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.