أثار تعرض الفنان السوري حسام عيد لحادث سير حالة من القلق بين متابعيه، بعدما أعلنت نقابة الفنانين السوريين نبأ الحادث، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بملابساته أو طبيعة الإصابات التي تعرض لها.

ونشرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» رسالة تضامن مع الفنان، جاء فيها: «كل الأمنيات القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان حسام عيد إثر حادث سير أليم تعرض له»، فيما لم يصدر حتى الآن توضيح بشأن مكان وقوع الحادث أو مدى خطورة حالته الصحية.



غموض حول حالته الصحية

ولم تتضمن رسالة النقابة أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث، ما أبقى التساؤلات قائمة حول ظروف وقوعه والإصابات التي لحقت بالفنان السوري، في انتظار صدور معلومات رسمية تطمئن جمهوره على وضعه الصحي.



مشروع جديد قبل الحادث

وتزامن الإعلان مع نشاط فني كان حسام عيد قد كشف عنه قبل ساعات، إذ أعلن الانتهاء من كتابة الجزء الثاني من مسلسل «عش المجانين»، بالتعاون مع الفنان أندريه سكاف، موضحاً أن العمل أصبح جاهزاً، لكنه ينتظر جهة إنتاجية تتولى تنفيذه تمهيداً لعرضه.

وأثار خبر الحادث تفاعلاً بين متابعي الفنان، الذين أعربوا عن تمنياتهم له بالسلامة والشفاء العاجل، مع ترقب أي مستجدات بشأن حالته الصحية وعودته إلى نشاطه الفني.





بداياته الفنية

يشار إلى أن حسام عيد من الفنانين السوريين الذين ارتبطت بداياتهم الفنية بمرحلة الثمانينات، إذ وُلد في دمشق يوم 4 يناير 1962، ودرس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل انضمامه إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1983.



أبرز أعماله الدرامية

وانطلق في مشواره الفني من خلال مشاركات تلفزيونية متنوعة، من بينها مسلسل «الإخوة» الذي عرض عام 1992، ثم مسلسل «أهلًا حماتي» عام 1996، كما جسّد شخصية يوسف بن باتبت في العمل التاريخي «البحث عن صلاح الدين»، الذي يعد من أبرز محطاته الدرامية.