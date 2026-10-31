اتخذ الفنان التركي أوزجان دينيز موقفاً حاسماً بشأن اعتزاله الدراما التلفزيونية، معلناً عدم وجود نية لديه للمشاركة في مسلسلات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد سنوات من الحضور اللافت الذي حققه عبر أعمال تركت بصمة لدى الجمهور، من بينها «عروس إسطنبول» و«البراعم الحمراء».

وجاء الإعلان خلال مشاركته في العرض الأول لفيلمه السينمائي الجديد «الوجبة الأخيرة»، الذي يجمعه بالممثلة أويكو كاراييل، ضمن فعاليات الدورة الـ63 من مهرجان أنطاليا الذهبي للأفلام.

ورداً على سؤال حول احتمالات عودته إلى الشاشة الصغيرة، قال دينيز، وفقاً لما نقلته الصحافية بيرسين ألتونتاش: «لن يكون هناك تلفزيون في حياتي بعد الآن»، في تصريح يعكس توجهه نحو مرحلة فنية مختلفة.



«البراعم الحمراء» آخر محطاته التلفزيونية

ويعد مسلسل «البراعم الحمراء» أحدث أعمال دينيز في الدراما، بعدما جسد شخصية الطبيب «ليڤنت ألكانلي» في العمل الذي تناول التباينات الفكرية والاجتماعية بين عائلة متدينة وأخرى علمانية، وأثار نقاشات واسعة منذ بدء عرضه.



أدوار صنعت شهرته في الدراما التركية

وعلى مدار مشواره، قدم أوزجان دينيز مجموعة من المسلسلات التي عززت مكانته لدى الجمهور، من بينها «قصر أسمالي» (Asmalı Konak)، الذي عرض عام 2002 وكان من أبرز محطاته الأولى، ثم «ليالي حزيران» (Haziran Gecesi)، وصولاً إلى «عروس إسطنبول» (İstanbullu Gelin)، الذي جسد خلاله شخصية «فاروق بوران»، وحقق انتشاراً جماهيرياً واسعاً.

ولم تقتصر تجربته الفنية على التلفزيون، إذ خاض تجارب سينمائية متعددة، جمع فيها بين التمثيل والكتابة والإخراج، ومن أبرز أفلامه «وماذا بعد» (Ya Sonra)، و«بيتي أنت» (Evim Sensin)، و«الماء والنار» (Su ve Ateş).



«الوجبة الأخيرة».. وجهته السينمائية المقبلة

ويواصل دينيز نشاطه السينمائي من خلال فيلم «الوجبة الأخيرة»، الذي يتولى كتابة قصته وإخراجه، ويشارك في بطولته مع أويكو كاراييل وتيلبي ساران ونجات إيشلر، ومن المقرر طرح الفيلم عبر أحد المنصات الإلكترونية في 19 نوفمبر المقبل، ليكون أحدث مشروعاته السينمائية، بالتزامن مع إعلانه الابتعاد عن المسلسلات التلفزيونية.