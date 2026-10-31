قدمت الباحثة الكيميائية آلاء محمود في كتابها «رواية الجزيئات» الصادر عام 2026 قراءة علمية وثقافية لعدد من الظواهر والتفاعلات الكيميائية المرتبطة بحياة الإنسان اليومية من خلال 200 صفحة تناولت فيها موضوعات تتصل بالغذاء والدواء والمشاعر الإنسانية والاكتشافات العلمية وأثر الكيمياء في تطور المجتمعات.

ويضم الكتاب مجموعة من المقالات العلمية التي اعتمدت فيها المؤلفة على تبسيط المفاهيم الكيميائية وربطها بمواقف وتجارب مألوفة للقارئ مع الاستعانة بالشواهد العلمية والرسوم التوضيحية لتقديم مادة تجمع بين المعرفة العلمية والأسلوب الأدبي.

وتنطلق المؤلفة في كتابها من خبرتها العلمية والبحثية إذ تحمل درجة البكالوريوس في الكيمياء والماجستير في الكيمياء العضوية الصيدلانية من الجامعة الأردنية ولها عدد من الإسهامات البحثية في تحضير المركبات الكيميائية وتوصيفها ودراسة فعاليتها المضادة للميكروبات ومن بينها بحث منشور عام 2019 في دورية Current Chemistry Letters إلى جانب دراسة أخرى نشرت في ديسمبر 2020 في مجلة (Journal of the Indian Chemical Society) وتبحث في تخليق وتوصيف وتقييم الفعالية المضادة للميكروبات لبعض مشتقات مركبات الإندول، إضافة إلى مجموعة من البحوث الأخرى، إضافة إلى مشاركاتها في مؤتمرات علمية متخصصة وعملها في التدريس والمختبرات الكيميائية.

واستهلت المؤلفة موضوعات الكتاب بمقال "من الذرة إلى المجرة" الذي تناولت فيه العلاقة بين التفاعلات الكيميائية وأنظمة الكون قبل أن تنتقل إلى موضوع "التناغم الكيميائي للقهوة والشوكولاتة" مستعرضةً طبيعة المركبات الكيميائية التي تدخل في تكوينهما وتأثيراتها المختلفة.

وفي مقال "حين تتحدث الجزيئات بلغة المجتمع" ناقشت المؤلفة عدداً من التفاعلات الحيوية المرتبطة بالمشاعر الإنسانية ومنها الحب والسعادة والطمأنينة ودور الهرمونات والنواقل العصبية في التأثير على الحالة النفسية والسلوك الإنساني.

كما خصصت مساحة للحديث عن تفاعل ميلارد المسؤول عن جانب من النكهات والروائح الناتجة عن طهي الطعام وربطت بين هذه الظاهرة الكيميائية والذاكرة الاجتماعية وما تختزنه روائح الأطعمة من ذكريات مرتبطة بالمناسبات والعلاقات الأسرية.

وتناول الكتاب كذلك سيرة الكيميائية ستيفاني كوليك واكتشافها مادة الكيفلر المستخدمة في صناعة وسائل الحماية من الرصاص إلى جانب موضوعات عن الخيوط الجراحية القابلة للتحلل وكيمياء الأدوية وتطبيقات المركبات الكيميائية في المجالات الطبية والصناعية.

ورغم حمل الكتاب عنوان "رواية الجزيئات" فإنه لا يتخذ البناء الروائي المعروف القائم على الشخصيات والأحداث وإنما يقدم مقالات علمية وثقافية مستقلةً يجمع بينها اهتمام المؤلفة بالكيمياء وتطبيقاتها في الحياة.

ويلاحظ في أسلوب المؤلفة ميلها إلى الربط بين الحقائق العلمية والتأملات الإنسانية مع توظيف الأمثلة اليومية لتقريب الموضوعات من غير المتخصصين وإن كانت بعض المقارنات بين التفاعلات الكيميائية والعلاقات الاجتماعية تحمل طابعاً أدبياً أكثر من كونها تفسيراً علمياً مباشراً.

ويأتي الكتاب ضمن المؤلفات التي تتجه إلى نشر الثقافة العلمية خارج الأوساط الأكاديمية وتقديم المعرفة الكيميائية للقارئ العام من خلال موضوعات متنوعة تؤكد حضور هذا العلم في تفاصيل الحياة اليومية وأثره في تطور الطب والغذاء والصناعة.