لقي 9 أشخاص مقتلهم وأصيب 22 آخرون، صباح (السبت)، في حادث مروع في مصر، إثر تصادم عنيف بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وميكروباص كان يقل عدداً من العمال، أعلى تقاطع الطريق الأوسطي مع محور الضبعة بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع الحادث، فانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، فيما نُقلت جثامين الضحايا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت المعلومات الأولية أن التصادم وقع بين شاحنة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمال، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في مشهد يعيد تسليط الضوء على مخاطر حوادث الطرق التي تشترك فيها مركبات النقل الثقيل وسيارات نقل الركاب.

ودفعت الجهات المعنية بقوات المرور إلى موقع الحادث للتعامل مع آثاره ورفع المركبات المتضررة، والعمل على تسيير الحركة المرورية، بالتزامن مع مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابساته وتحديد أسباب التصادم والمسؤوليات المرتبطة به.

ويُعد الطريق الأوسطي من المحاور المرورية المهمة في نطاق القاهرة الكبرى، إذ يربط عدداً من المدن والمناطق العمرانية، ويتقاطع مع محاور رئيسية، من بينها محور الضبعة، الذي يمثل امتداداً لحركة التنقل بين القاهرة والساحل الشمالي.

وتواصل الجهات المختصة فحص موقع الحادث وسماع أقوال الشهود، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للتصادم، وما إذا كان ناجماً عن خطأ بشري أو خلل فني أو عوامل أخرى.