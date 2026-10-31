تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فايروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5 آلاف حالة، فيما تخطى عدد الإصابات 10 آلاف إصابة، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة الكونغولية الصادرة اليوم (السبت).

وأظهرت البيانات تسجيل 5026 وفاة من أصل 10351 إصابة، بمعدل وفيات يقترب من 50%، في واحدة من أشد موجات تفشي الفايروس فتكاً في تاريخ البلاد.

ويعود التفشي الحالي إلى سلالة «بونديبوغيو» النادرة من فايروس إيبولا، التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد أو علاج مخصص، فيما تواجه السلطات صعوبات في احتواء انتشار العدوى بسبب تأخر اكتشاف الحالات، والنزاعات المسلحة، والضغط على الخدمات الصحية.

وامتد انتشار الفايروس إلى خارج الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل إصابات في كينيا ونيجيريا، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التفشي في القارة الأفريقية.

ويُعد هذا التفشي ثاني أكبر موجة إيبولا مسجلة عالمياً، بعد وباء غرب أفريقيا خلال الفترة من 2014 إلى 2016، الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص

