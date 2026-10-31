نبه مجلس الضمان الصحي السعودي الأمهات والآباء أن وثيقة الضمان الإلزامية تشمل حليب الأطفال المحتاجين إليه طبيّاً حتى عمر 24 شهراً، وفق الحالات والضوابط المعتمدة بشرط وصفه من الطبيب المعالج.

وطبقاً للمجلس الحالات المشمولة بالتغطية هي، الأمراض الاستقلابية ومشكلات الامتصاص وأمراض التمثيل الغذائي كما تشمل الأطفال الخدج، أو ناقصي النمو، أو ناقصي الوزن وأمراض الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة إلى جانب حالات حساسية الحليب أو السكر.

ولتقديم طلب تغطية حليب الأطفال الطبي عبر وثيقة الضمان تتبع شركات التأمين آلية محددة تعتمد على الموافقات الطبية المسبقة والفحص الطبي إذ يقوم الطبيب المعالج بفحص الطفل وتشخيص حالته المرضية بدقة ثم إصدار التقرير والوصفة وتقرير مفصل يوضح الحالة المرضية ويرفق معه وصفة طبية تحدد نوع الحليب الطبي والكمية المطلوبة.