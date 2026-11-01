أكد مساعد مدرب الهلال فاريس، في رده على سؤال «عكاظ»، أن المحافظة على الطاقة البدنية كانت من الجوانب المهمة في تحضير الفريق للمباراة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني اعتمد على حلول متعددة أسهمت في ظهور اللاعبين بجاهزية بدنية جيدة حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.



وأوضح فاريس خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الفتح أن الهلال قدم مباراة إيجابية، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب والمحافظة على إيقاعه حتى النهاية، مبيناً أن الملاحظة الوحيدة على أداء الفريق تتمثل في الاكتفاء بتسجيل هدفين رغم العدد الكبير من المحاولات والفرص التي أتيحت أمام المرمى.



وفي حديثه عن التحولات الهجومية للمنافس، أشار إلى أن الجهاز الفني درس هذا الجانب جيداً قبل المواجهة، خصوصاً أن ثلاثي الهجوم كانغا وباتنا وأرسلان يميلون إلى البقاء بعيداً عن بقية خطوط الفريق، ما يخلق مساحات خطيرة في الهجمات المرتدة، لافتاً إلى أن الفتح قدم مباراة مختلفة عن المعتاد، إذ شارك باتنا وأرسلان في الواجبات الدفاعية بصورة أكبر، وساهما في مساندة فريقهما حتى الدقائق الأخيرة للحد من خطورة الهلال، فيما كان باتنا حاضراً في التحولات رغم تمركزه غالباً بعيداً عن زملائه.



وكشف فاريس أن المدرب سيموني إنزاغي وجّه رسالة واضحة للاعبين قبل انطلاق المباراة، شدد خلالها على ضرورة العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة السابقة، قائلاً لهم: «نأتي من خسارة، وعلينا أن نحقق الفوز اليوم ونعوّض ما حدث في المباراة الماضية».



وعن الحالة البدنية لقائد الفريق سالم الدوسري، أوضح أنه أكمل الحصة التدريبية بشكل طبيعي، قبل أن يشعر ببعض الآلام عقب نهايتها، ما استدعى خضوعه للفحص من الجهاز الطبي، مؤكداً أن أي شكوى من اللاعب تستوجب التحقق من حالته قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن مشاركته.



وفي ما يتعلق بأداء الفريق، أقر بأن الجهاز الفني كان يتوقع سرعة أكبر في اللعب وقدرة أعلى على الضغط على المنافس، خصوصاً أن ثيو هيرنانديز كان اللاعب الوحيد الذي شارك لمدة 60 دقيقة في مباراة دوري أبطال آسيا، إلا أن اختلاف طبيعة المباريات وصعوبة مواجهة الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي أثّرا في إيقاع اللعب.



وشدد على أن خسارة مباراة واحدة لا تغيّر من وضع الهلال في المنافسة، مؤكداً أن الفريق لا يزال في صدارة الترتيب، وأن الجهاز الفني واللاعبين يعملون باستمرار على الاستعداد بالشكل الأمثل للمواجهات القادمة، ومواصلة تقديم المستويات التي تليق باسم الهلال وطموحات جماهيره.



وحول الانتقادات المتعلقة بمستوى الفريق والتغييرات في التشكيلة، أوضح فاريس أن الجهاز الفني أجرى العديد من التغييرات خلال مواجهة دوري أبطال آسيا، رافضاً التقليل من الأداء الذي قدمه الهلال أمام القادسية، وقال: «قدمنا مباراة كبيرة أمام القادسية، وحققنا الفوز على أرض الفريق الذي كان يتصدر الترتيب قبل مواجهتنا، ولذلك نحن مطمئنون إلى ما نقدمه».



وأضاف أن الفريق يدرك حاجته إلى تطوير بعض الجوانب الفنية، خصوصاً تسريع العمليات الهجومية عندما تسمح ظروف المباراة بذلك، مؤكداً أن وجود منافس يسعى إلى إغلاق المساحات وفرض أسلوبه يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم الأداء.



وعن الحالات التحكيمية، أوضح فاريس أن إحدى الحالات لم تُحتسب فيها ركلة جزاء بسبب لمس باتنا الكرة بيده، مشيراً إلى أن هناك حالة أخرى داخل منطقة جزاء الفتح كان من الممكن أن تشهد احتساب ركلة جزاء لصالح ساماردزيتش لولا وجود لمسة يد سبقتها.



واختتم مساعد مدرب الهلال حديثه بالتأكيد على أن المباريات لا يمكن تقييمها بناءً على الافتراضات أو ما كان يمكن أن يحدث، وإنما وفق الوقائع التي شهدتها أرض الملعب، مشدداً على أهمية مواصلة العمل وتطوير الأداء والمحافظة على صدارة الترتيب.