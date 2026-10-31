سيغيب البرتغالي روبن نيفيز عن قائمة الهلال في لقاء الاتفاق القادم، بعد أن تلقى إنذاراً أمام الفتح تسبب في إيقافه لتراكم البطاقات.



غياب نيفيز يضع المدرب سيموني إنزاغي في مأزق فني، كونه الركيزة الأساسية لتوازن وسط الزعيم، بدوره الدفاعي في افتكاك الكرة، وقدرته على الربط وبناء اللعب، فضلاً عن خطورته في الكرات الثابتة.



ويأتي هذا الغياب في مرحلة يسعى فيها الهلال لتثبيت استقراره الفني، حيث يشكل البرتغالي صمام أمان في التحكم بإيقاع المباراة والخروج السليم من ضغط المنافسين.



ويملك إنزاغي أكثر من سيناريو للتعويض، أبرزها الدفع بمحمد كنو، أو إعادة توظيف سيرجي سافيتش، أو اللجوء لحلٍ تكتيكيٍ يعيد التوازن لوسط الميدان.