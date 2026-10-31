واصل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مطاردته للرقم القياسي المسجل باسم النجم السوري عمر السومة في دوري روشن السعودي، بعدما سجل هدفاً في تعادل التعاون مع الاتفاق 1-1، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

هدف من ركلة جزاء

وافتتح حمدالله التسجيل للتعاون في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، فيما أدرك عبدالله الخطيب التعادل للاتفاق في الدقيقة 90.

هدف يفصل حمدالله عن السومة

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، رفع حمدالله رصيده إلى 160 هدفاً في دوري روشن، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من عمر السومة، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 161 هدفاً.

4 أندية صنعت أرقام حمدالله

وسجل حمدالله 77 هدفاً بقميص النصر، و52 هدفاً مع الاتحاد، و27 هدفاً مع الشباب، و4 أهداف مع التعاون، لتبدو فرصته كبيرة في تجاوز السومة والانفراد بالرقم القياسي، بعد انتقال الأخير إلى نادي الوحدة السوري.