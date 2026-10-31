تكبّد فريق مانشستر سيتي الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، أمام ضيفه برايتون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وكان مانشستر سيتي بقيادة مدربه إنزو ماريسكا قد تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، قبل أن يواصل سقوطه أمام برايتون.

عياري يسجل هدف الفوز

جاء هدف برايتون في الدقيقة 11، بعد تمريرة من ماكسيم دي كويبر إلى زميله ياسين عياري داخل منطقة الجزاء، قابلها الأخير بتسديدةٍ سكنت شباك مانشستر سيتي.

الصدارة في خطر

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في صدارة البريميرليغ، متفوقاً بفارق الأهداف على أرسنال صاحب المركز الثاني، الذي سيلتقي ليفربول غداً (الأحد)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، رفع برايتون رصيده إلى 19 نقطة، بعدما حقق ستة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين، ليشعل الصراع على صدارة البريميرليغ.

