واصل توتنهام هوتسبير صحوته في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، بتحقيق انتصاره الثالث توالياً على حساب ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ضربة مبكرة لكريستال بالاس

تلقى كريستال بالاس ضربة مبكرة في الدقيقة 13، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مهاجمه جان فيليب ماتيتا، إثر تدخل متهور على قدم لاعب توتنهام ميكي فان دي فين.

ثنائية بتوقيع غراي وهيك

واستغل توتنهام النقص العددي في صفوف ضيفه، إذ افتتح آرشي غراي التسجيل بالدقيقة 25، قبل أن يعزز يان باول فان هيك تقدم أصحاب الأرض بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط، في المركز الثامن عشر.