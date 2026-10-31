مددت الحكومة الروسية حظر تصدير وقود الديزل والوقود البحري وزيوت الغاز من جانب المنتجين المباشرين لمدة 3 أشهر إضافية، حتى 31 يناير 2027، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية وضمان توافر الإمدادات.



وأعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم (السبت)، توقيع مرسوم يقضي باستمرار القيود المفروضة على صادرات الوقود حتى نهاية يناير القادم، بالتزامن مع توجه حكومي لمنح استثناءات محددة لبعض الموردين خلال نوفمبر.



وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو تعتزم السماح بتصدير نحو 2.15 مليون طن من الديزل خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 510 آلاف طن في أكتوبر، بزيادة تتجاوز 321%، عبر استثناءات تمنح لموردين يزودون الأسواق العالمية بالوقود.



وأوضح نوفاك، وفقاً لوكالة «إنترفاكس» الروسية، أن الحكومة تعمل على تحديد الموردين المشمولين بالاستثناءات، بما يتيح استمرار تدفقات الوقود إلى الأسواق الخارجية، مع المحافظة على استقرار الإمدادات المحلية.