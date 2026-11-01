تتحول بحة الصوت من تغير عابر في نبرة الحديث إلى مؤشر صحي يستحق الانتباه عندما تستمر لأسابيع، خصوصاً إذا صاحبتها صعوبة في البلع أو التنفس، إذ قد تعكس اضطراباً في الأحبال الصوتية أو الحنجرة، يتجاوز الإجهاد الناتج عن كثرة الكلام.

وتشير أبحاث متخصصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة إلى أن بحة الصوت قد تنتج عن التهابات الحنجرة، أو الاستخدام المفرط للصوت، أو ارتجاع محتويات المعدة، إلى جانب تغيرات حميدة تصيب الأحبال الصوتية، فيما ترتبط بعض الحالات بأسباب أكثر خطورة.

وتؤكد الإرشادات السريرية للأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، أهمية إجراء فحص للحنجرة إذا استمرت البحة أربعة أسابيع دون تحسن، مع تسريع التقييم عند ظهور علامات تستدعي القلق.وتختلف طبيعة العلاج بحسب السبب، إذ قد تستفيد بعض الحالات من تعديل العادات الصوتية والعلاج التأهيلي، بينما تحتاج حالات أخرى إلى تدخل طبي متخصص.

ويُنصح بتجنب الصراخ والإجهاد الصوتي والمحافظة على الترطيب المناسب، مع الانتباه إلى أن استمرار تغير الصوت يستوجب تحديد سببه بدلاً من الاكتفاء بالحلول المنزلية.