حسم ميلان ديربي مدينة ميلانو أمام جاره إنتر ميلان، حامل اللقب، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش الهدف الأول لميلان في الدقيقة الرابعة، وأضاف الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يقلص أليساندرو باستوني الفارق لإنتر في الدقيقة 22، ثم أعاد دييغو موريرا الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 43.



وتعد الخسارة الأولى لإنتر في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام لاتسيو، فيما رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.



وفي مباراة أخرى، واصل روما مطاردة المتصدرين، بعدما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه أودينيزي بنتيجة 5-2، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.



كما واصل بولونيا صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً، بعدما تغلب على ضيفه مونتسا 2-1، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.



وتتواصل منافسات الجولة اليوم (الأحد) بإقامة مباريات لاتسيو وكالياري، وفروزينوني وتورينو، وكومو وفينيتسيا، وليتشي وجنوى، ويوفنتوس ونابولي، وتختتم (الإثنين) بمواجهتي أتالانتا وبارما، وساسوولو وفيورنتينا.