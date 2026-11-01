توقع المركز الوطني للارصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مع فرصة تكون الضباب على اجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على اجزاء من تلك المناطق كذلك على اجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.



واشار التقرير الى ان حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية الى غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الاوسط، وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة تصل الى اكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة تصل الى اكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر يصل الى اعلى من مترين، وحالة البحر خفيف الموج.