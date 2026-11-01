بعد إعلان ساويرس مقاضاته.. كاراغر يعتذر لأستون فيلا

اعتذر أسطورة ليفربول جيمي كاراغر لنادي أستون فيلا وجماهيره، على خلفية تصريحاته المسيئة للنادي الأسبوع الماضي.

وكان رئيس مجلس إدارة أستون فيلا، الملياردير المصري ناصف ساويرس، قد أصدر بياناً أكد فيه أن ناديه سيتخذ إجراءات قانونية ضد جيمي كاراغر، بسبب تصريحاته المسيئة وغير المقبولة بحق النادي وجماهيره.

وتعود الأزمة إلى تصريحات أدلى بها كاراغر خلال برنامج «ذا أوفرلاب»، تطرق خلالها إلى إمكانية تولي أوناي إيمري تدريب مانشستر يونايتد، قبل أن يصعّد الموقف بتوجيه رسالة حادة إلى جماهير أستون فيلا، مطالباً إياهم بـ«التوقف عن الهراء والصمت».

اعتذار عبر «إكس»

وبعد البيان الغاضب من أستون فيلا، نشر كاراغر رسالة في محاولة لتهدئة الأجواء، إذ كتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «أود الاعتذار إلى أستون فيلا ومالكيه وجماهيره، كان حديثي هذا الأسبوع غير موفق وخاطئ».

وأضاف: «أؤكد لجماهير فيلا أن حديثي كان على سبيل المزاح، لكنني أتفهم أنه لم يُفهم بهذه الطريقة، لذا أقدم اعتذاري، أتمنى لكم التوفيق».

إيمري أكبر من أستون فيلا

وألمح كاراغر في وقت سابقإلى أن المدرب الإسباني أوناي إيمري بات أكبر من أستون فيلا، وأن طموحاته قد تتجاوز النادي.

وتوج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وأنهى الدوري في المركز الخامس، لكنه اضطر إلى بيع عدد من أبرز لاعبيه، مثل مورغان روجرز ويوري تيليمانس وأولي واتكينز وإيميليانو مارتينيز.

وقال كاراغر: «أعتقد أن أوناي إيمري مدرب استثنائي، بالنظر إلى ما يقدمه عاماً بعد عام، لكن السبب الذي يجعلني أرد على جماهير أستون فيلا هو أنني لا أستطيع تصديق أن مدرباً حقق كل هذا النجاح في الدوري الأوروبي، إذا فاز بالبطولة ثلاث أو أربع مرات، لن يطمح بعد ذلك إلى المنافسة على دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «أستون فيلا لن يصبح مانشستر يونايتد أبداً، لكن من المؤكد أنه سيرغب في الحصول على فرصة لتدريب نادٍ عملاق مرة أخرى، هناك تسلسل هرمي في كرة القدم، سواء أعجبك ذلك أم لا».

«لن يصبح مانشستر يونايتد»

واختتم تصريحاته قائلاً: «هناك أندية أكبر من أستون فيلا، وستحصل على لاعبيه أو مدربه، لذا على جماهير أستون فيلا أن تتوقف عن الهراء وتصمت، أستون فيلا لن يصبح مانشستر يونايتد أبداً».