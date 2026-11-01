صادف، أمس (السبت) 31 أكتوبر، اليوم العالمي للمدن، في حدث اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالمدن وجودة حياتها وتلبية حاجات التنمية الحضرية.

غني عن القول، إن المدن السعودية، بجودة حياتها، وتخطيطها الحضري، وأمانها سجلت نفسها في صدارة مدن العالم الأكثر صموداً أمام التحديات التي تواجه مثيلاتها في العالم، إذ شهدت المدن بفضل الرؤية السعودية توسعاً في الاستدامة بمختلف الجوانب في السكن والصحة والترفيه والتعليم والبناء والتخطيط المتقدم الذي أفضى إلى تأسيس مدن وأحياء مفعمةً بجودة الحياة والأمان والرفاه ولعل أنصع مثال تجسد صدارة السعودية ومكانتها العالمية اعتماد 21 مدينة صحية استوفت 80 معيار مبادرة عالمية تحتفي فيها مدن العالم طوال أكتوبر لتعزيز الوعي بقضايا المدن والحوار حول مستقبلها المستدام.

وتصدرت المدن السعودية دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان لعام 2025، وفق بيانات قاعدة الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إذ أظهر المؤشر الذي أصدرته هيئة الإحصاء، أن 97.7% من إجمالي السكان يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم ليوم تحتفي السعودية بمدنها المضيئة، بتكامل سكنها وخدماتها وتطورها الحضري وجودة حياة سكانها وازدهار أحيائها وتلبي مدن المملكة حاجات مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتعمل الجهات المعنية بأمر المدن والبلديات والمحافظات تطوير الأحياء وتحسين مرافقها، وتعزيز ارتباطها بالخدمات وبناء مجتمعات أكثر تكاملاً تدعم استقرار السكان وتلبي حاجاتهم اليومية فضلاً عن الحوكمة الحضرية والتوسع في الرقمنة لتيسير المعاملات والتطور الحضري.

إن المتابع لنمو المدن السعودية يلحظ تحولاتها العمرانية ومشاريع البنية التحتية وتخطيطها لمواءمة المستقبل ومواجهة المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية مع احتفاظ كل مدينة بخصائصها في العمران والبناء، في تنوع فريداً تتجمع كلها في هوية وطنية أصيلة بدأت بالبناء التقليدي وصولاً إلى أبراج تناطح السماء.