أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2026، ضمن جهودها الرقابية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن جولاتها الرقابية بلغت 2,662 جولة، فيما باشرت 454 تحقيقًا، وأسفرت أعمالها عن إيقاف 174 شخصًا، أُطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.

وشملت أعمال الهيئة عددًا من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الداخلية والتعليم والتجارة والبلديات والإسكان، إلى جانب قضايا فساد تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية والتحقيقية لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يثبت تورطه.