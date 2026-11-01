انتهى خلاف بين مجموعة من الأشخاص في المنطقة الشرقية بجريمة دامية، بعدما أسفر اعتداء باستخدام سلاح أبيض عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر، في واقعة استدعت تدخل الجهات الأمنية التي تمكنت من القبض على أربعة متهمين على خلفية الحادثة.

وأوضح الأمن العام أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية ألقت القبض على أربعة أشخاص، إثر تورطهم في الاعتداء على شخصين بسلاح أبيض، نتيجة خلاف نشب بينهم.

وأشار إلى أن الاعتداء أسفر عن وفاة أحد المجني عليهما، فيما تعرض الآخر لإصابات استدعت نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.

وأضاف أن الجهات المختصة أوقفت المتهمين الأربعة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.