بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، توّج الملاكم المكسيكي ساول “كانيلو” ألفاريز بلقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) لوزن فوق المتوسط، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي كريستيان مبلي بقرار الحكام بالإجماع، في النزال الرئيسي لأمسية “المكسيك ضد العالم”، التي احتضنتها حلبة “The Venue” بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبيراً تابع تسع مواجهات جمعت ملاكمين من مختلف دول العالم.



وجاء فوز كانيلو بعد مواجهة امتدت إلى 12 جولة، حسمها بقرار الحكام الثلاثة الذين منحوه الفوز بنتائج (115-112) و(116-111) و(117-110)، ليضيف لقباً عالمياً جديداً إلى مسيرته الاحترافية، في أمسية تزامنت مع مرور 21 عاماً على انطلاق مشواره في عالم الملاكمة، ليحتفل بهذه المناسبة التاريخية بانتصار جديد على أرض الرياض.



12 جولة من الإثارة تنتهي بتتويج كانيلو



وسبق انطلاق النزال الرئيسي عزف النشيد الوطني السعودي، وسط أجواء حماسية في الحلبة، قبل أن تبدأ المواجهة المرتقبة بين كانيلو ومبلي، التي شهدت تنافساً قوياً و تبايناً في الأساليب الفنية، بين الاندفاع الهجومي للملاكم الفرنسي والخبرة الدفاعية واللكمات المرتدة التي تميز بها النجم المكسيكي.



واستهل كانيلو المواجهة بأداء متوازن، معتمداً على دقة اللكمات المرتدة والتحرك الدفاعي، قبل أن يفرض مبلي ضغطاً هجومياً خلال الجولات التالية، محاصراً منافسه عند الحبال في عدة مناسبات، وموجهاً سلسلة من اللكمات إلى الجسم والرأس، فيما أظهر كانيلو مهارة لافتة في تفادي الضربات وصدها، بل تعمّد في بعض اللحظات دعوة منافسه إلى مواصلة الهجوم، في محاولة لاستدراجه وفتح ثغرات في دفاعاته.



ومع تقدم الجولات، بدأ كانيلو في استعادة زمام المبادرة، خصوصاً خلال الجولتين الخامسة والسادسة، بعدما نجح في توجيه لكمات أكثر دقة وقوة، من بينها لكمات صاعدة بيده اليمنى وأخرى مستقيمة، مستفيداً من قدرته على قراءة تحركات مبلي والرد على اندفاعه الهجومي.



وشهدت الجولة السابعة تحولاً واضحاً في إيقاع المواجهة، بعدما أصبح كانيلو أكثر حركة وثقة، معتمداً على اللكمات الأمامية والمرتدة، فيما بدأت فاعلية هجمات مبلي تتراجع تدريجياً، ليواصل الملاكم المكسيكي فرض أسلوبه خلال الجولات التالية، مستفيداً من خبرته في إدارة النزال والمحافظة على لياقته البدنية.



وفي الجولتين التاسعة والعاشرة، نجح كانيلو في الحد من خطورة منافسه الهجومية، وبدأ يدفعه إلى التراجع بعد أن كان مبلي الطرف الأكثر اندفاعاً في بداية المواجهة، فيما استمر تبادل اللكمات خلال الجولة الحادية عشرة، قبل أن تشهد الجولة الثانية عشرة والأخيرة لحظات حماسية، بعدما وجه مبلي لكمتين قويتين بيده اليمنى، رد عليهما كانيلو بالتقدم إلى وسط الحلبة والضرب على صدره، متحدياً منافسه لمواصلة الهجوم، في مشهد اختتم مواجهة مثيرة استمرت حتى جرس النهاية.



وبهذا الانتصار، اختتم كانيلو أمسية “المكسيك ضد العالم” بفوز مكسيكي رابع، مقابل خمسة انتصارات حققها ملاكمو بقية العالم، في تسع مواجهات شهدت منافسة قوية على عدد من الألقاب العالمية.



مونغيا وإسبينوزا يحافظان على لقبيهما العالميين



وفي أبرز النزالات التي سبقت المواجهة الرئيسية، نجح الملاكم المكسيكي خايمي مونغيا في الحفاظ على لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) لوزن فوق المتوسط، بعد تغلبه على نظيره الروسي نيكيتا زون بقرار الحكام بالإجماع، في النزال الثامن من الأمسية، ليضيف انتصاراً جديداً للمكسيك في مواجهاتها أمام ملاكمي العالم.



وفي النزال السابع، حافظ المكسيكي رافائيل إسبينوزا على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) لوزن الريشة، بعدما حسم مواجهته أمام النيكاراغوي ريكاردو بلاندون بالضربة القاضية الفنية، بعد مرور 22 ثانية فقط من بداية الجولة الثالثة، ليواصل احتفاظه بالحزام العالمي.



انتصارات آسيوية في مواجهات حافلة بالمنافسة



وشهد النزال السادس تفوق الملاكم الياباني ريتو تسوتسومي على نظيره المكسيكي رايموندو روخاس غارسيا بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، فيما حمل النزال الخامس إحدى أبرز نتائج الأمسية، بعدما تمكن الفلبيني كارل مارتن من انتزاع لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) الفضي لوزن الريشة، إثر فوزه على المكسيكي ديفيد بيكاسو بقرار الحكام المنقسم، عقب مواجهة امتدت لعشر جولات، حصل خلالها مارتن على تأييد حكمين بنتيجتي (95-94) و(96-93)، مقابل حكم منح الأفضلية لبيكاسو بنتيجة (95-94).



سلطان المحمد يسجل انتصاراً سعودياً على المكسيك



وسجل الملاكم السعودي سلطان المحمد انتصاراً في النزال الرابع، بعدما تغلب على المكسيكي إريك فيليغاس بقرار الحكام بالإجماع، عقب ست جولات، في مواجهة أضافت حضوراً سعودياً إلى قائمة الفائزين في الأمسية.



ضربة قاضية لنورماغانبيت وتدخل طبي لإسعاف فاسكيز



وفي واحدة من أكثر لحظات الأمسية إثارة للقلق، حقق الملاكم الكازاخستاني بيك نورماغانبيت فوزاً بالضربة القاضية على نظيره المكسيكي ماركوس فاسكيز، بعد دقيقتين و57 ثانية من الجولة الأولى، إثر سلسلة من اللكمات القوية التي أسقطت منافسه أرضاً، ليرتطم رأسه بأرضية الحلبة ويبقى ممدداً حتى أثناء إعلان النتيجة، وسط تدخل الطاقم الطبي لإسعافه والاطمئنان على حالته، فيما واصل نورماغانبيت سجله الاحترافي الخالي من الهزائم.



وكان المكسيكي كارلوس روخو قد حسم النزال الثاني أمام الروماني فلافيوس بيا بالضربة القاضية الفنية في الجولة الرابعة، فيما افتتح الكوبي برايان ليون مواجهات الأمسية بفوزه على المكسيكي هيكتور آغيري بقرار الحكام بالإجماع.



موسم الرياض يواصل استضافة أبرز أحداث الملاكمة العالمية



يذكر أن هذه الأمسية تأتي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي يحتضنها موسم الرياض، بمشاركة أسماء بارزة في عالم الملاكمة، في إطار استضافة أبرز المواجهات والبطولات الدولية إلى المملكة، وتعزيز حضور الرياض وجهةً للأحداث العالمية الكبرى.