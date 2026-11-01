نفّذت أمانة محافظة حفرالباطن، ممثّلةً بوكالة البلديات، 12,327 زيارة رقابية ميدانية خلال شهر أكتوبر 2026، شملت سبعة مجالات رقابية، ضمن جهودها لتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية وحماية الصحة العامة والمحافظة على المشهد الحضري.

وأظهرت إحصائية إدارة البيانات البلدية والإحصاء بالأمانة أن الرقابة الصحية تصدّرت أعمال الرقابة الميدانية بواقع 5,765 زيارة، تلتها الرقابة على الأسواق بواقع 2,528 زيارة، فيما خصّصت الأمانة 2,408 زيارات لرصد مظاهر التشوّه البصري.

وشملت الأعمال الميدانية 1,046 زيارة للرقابة على المباني، و452 زيارة لمتابعة أعمال الحفريات، إضافةً إلى 94 زيارة للرقابة على الإيرادات، و34 زيارة للرقابة على السكن الجماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة حفرالباطن، الأستاذ سلطان العايد، أن الرقابة الصحية والجولات على الأسواق تستهدف التحقّق من التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، بما يسهم في حماية المستفيدين. وأضاف أن متابعة مواقع الحفريات والمباني تهدف إلى تعزيز السلامة في الأحياء والطرق، فيما يساعد الرصد الميداني لمظاهر التشوّه البصري على تحديد المواقع التي تتطلّب المعالجة.