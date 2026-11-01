سجلت الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري روشن السعودي رقماً تاريخياً غير مسبوق، بعدما شهدت تسجيل 41 هدفاً في مجموع مبارياتها، لتصبح الجولة الأكثر غزارةً تهديفيةً في تاريخ المسابقة، في رقمٍ يعكس الإثارة الهجومية والتنافس الكبير الذي شهدته المواجهات.



وشهدت الجولة نتائج لافتة، كان أبرزها فوز القادسية على الرياض بنتيجة 6-0، وانتصار النصر على الخلود بنتيجة 5-3، والخليج على الحزم بنتيجة 4-2، فيما حقق الشباب فوزاً على الأهلي بنتيجة 6-1، في واحدة من أبرز نتائج الجولة.



كما شهدت بقية المواجهات فوز الهلال على الفتح بهدفين دون مقابل، والفيحاء على الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، ونيوم على الدرعية بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهتا الاتحاد وأبها، والاتفاق والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.



وتوزعت الأهداف الـ41 على مختلف المواجهات، لتؤكد الحضور الهجومي اللافت للأندية خلال هذه الجولة، التي لم تقتصر أهميتها على حصد النقاط وتغيير ملامح المنافسة في جدول الترتيب، بل امتدت إلى تدوين رقمٍ تاريخيٍ جديدٍ في سجل المسابقة.



وبهذا الرقم، تضع الجولة الثانية عشرة نفسها في صدارة الجولات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري روشن السعودي، بعدما قدمت وجبة كروية حافلة بالأهداف والنتائج الكبيرة، لترسخ مكانتها بوصفها جولةً استثنائيةً في تاريخ البطولة.