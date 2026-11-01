حذّرت وزارة التجارة المنشآت التجارية من عدم إصدار التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها خلال 90 يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، مؤكدة أن انقضاء المهلة النظامية دون الحصول على الترخيص يترتب عليه شطب قيد النشاط من السجل التجاري.



وحثّت الوزارة ملاك المنشآت على الالتزام بأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، واستكمال التراخيص المطلوبة للأنشطة التي تستلزم الحصول على موافقات من الجهات المختصة.



وأوضحت أن المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري تلزم التاجر بالحصول على ترخيص ممارسة النشاط خلال 90 يوماً من تاريخ قيده، مع شطب قيد النشاط في حال انتهاء المهلة دون إصدار الترخيص.



وبيّنت أن الشطب يشمل أيضاً الأنشطة التي لا تتطلب ترخيصاً، في حال عدم تقديم التاجر ما يثبت ممارستها خلال المهلة المحددة.