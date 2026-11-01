سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مواصلة أداءها الإيجابي في ظل جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.



وكشفت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد)، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، والأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%.



وأظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية أسهمت سلباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.7 نقطة مئوية، والأنشطة الحكومية بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقابل مساهمة إيجابية للأنشطة غير النفطية بلغت 1.1 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.



وعلى أساس ربعي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، فيما تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.



وتوقعت وزارة المالية انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، قبل أن يعاود النمو بنسبة 12.8% في 2027، و3.9% في 2028، و5.7% في 2029، وفق تقديراتها الأولية.