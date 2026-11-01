استبعدت الأدلة الإرشادية لإقامة المخيمات الشتوية استخدام بيوت الشَّعر التقليدية والأقمشة ذات الألوان الصارخة والحواجز المعدنية «الشينكو»، ضمن معايير تستهدف تحسين المشهد الحضري والمحافظة على البيئة الطبيعية وتعزيز جاذبية السياحة الشتوية.

ورصدت «عكاظ» إصدار عدد من الأمانات، بينها أمانتي حائل و الطائف، أدلة إرشادية لتنظيم المخيمات الشتوية، تضمنت اشتراطات للهوية البصرية والتصميم والتشجير والإضاءة والأثاث، في إطار توجهات وزارة البلديات والإسكان لتحسين المشهد الحضري.

وحددت الأدلة الخيام القماشية بألوان البيج والبني والرملي، والممرات المصنوعة من الخامات الطبيعية، والجلسات والأثاث الخشبي، مع اعتماد الإضاءة الدافئة والتشجير بالنباتات الصحراوية قليلة الاستهلاك للمياه، مثل السدر والغاف والأثل والسلم والصبار، وشملت الضوابط تنظيم مناطق الجلوس والضيافة والممرات ومواقف السيارات، وتركيب المظلات وتوفير متطلبات السلامة ومكافحة الحريق.

1800 منتج سياحي

يمثل الشتاء أحد أبرز مواسم الجذب السياحي في السعودية، بالتزامن مع إطلاق وزارة السياحة برنامج «شتاء السعودية على ما تحب»، الذي يضم أكثر من 1800 منتج سياحي وتجربة متنوعة في تسع وجهات تشمل الرياض والعلا والقصيم وحائل وجدة والخبر والأحساء والمدينة المنورة والبحر الأحمر. ويتضمن البرنامج مهرجانات وعروضاً حية وفعاليات رياضية وتجارب ثقافية وتراثية ومغامرات صحراوية ورحلات طبيعية، إلى جانب المنتجعات والمطاعم والمقاهي والتسوق، فيما نظمت الهيئة السعودية للسياحة ورشة عمل بمشاركة أكثر من 100 شريك من القطاعين العام والخاص، لتعزيز جاهزية الموسم وتنويع التجارب السياحية.