بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الجزائري، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.