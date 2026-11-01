قررت 7 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، تثبيت مستويات إنتاج النفط خلال ديسمبر القادم، بإجمالي إنتاج مستهدف يبلغ نحو 31.01 مليون برميل يومياً، منها 10.478 مليون برميل يومياً للمملكة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار السوق البترولية.



وجاء القرار خلال اجتماع عقدته الدول السبع، اليوم (الأحد)، عبر الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات أسواق النفط العالمية وآفاقها المستقبلية، إذ اتفقت على الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026 دون تغيير خلال ديسمبر القادم.



وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، ومواصلة التنسيق المشترك لمتابعة تطورات السوق البترولية، في إطار التعديلات الطوعية الإضافية التي سبق الإعلان عنها خلال أبريل ونوفمبر 2023.



وأكدت استمرار عقد الاجتماعات الشهرية لمراجعة مستجدات أسواق النفط وتقييم أوضاعها، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 29 نوفمبر الجاري.