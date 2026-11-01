وقف أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي ، ميدانيًا ، على عدد من التدخلات الحضرية والخدمات البلدية في مركز بئر عسكر ،مطلعًا على سير العمل ومتابعة أعمال التشجير والتطوير في حديقة بئر عسكر، وما تشهده من جهود تعزز جودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل ، أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة من أمين المنطقة لتفقد الخدمات البلدية ، بما يواكب مستهدفات التنمية الحضرية ويلبي احتياجات السكان ، في ظل ما تشهده منطقة نجران من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة أيدها الله .