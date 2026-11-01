شهد مساعد مدير عام الجوازات للموارد البشرية اللواء عبدالله بن إبراهيم الفوزان، اليوم (الأحد)، حفل تخريج (69) مجنّدة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الثانية لمن هن على رأس العمل للكادر النسائي، وذلك بمقر مركز تدريب الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.

وتلقت الخريجات تدريباً متخصصاً في الجوانب النظرية والتطبيقية لأعمال الجوازات، شمل الأنظمة والإجراءات المعتمدة، لتعزيز جاهزيتهن للإسهام في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين.