فيما تتواصل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الأحد) أن المفاوضات جارية وتشهد تقدماً، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية.



وقال عراقجي: نأمل أن تكون هناك عقلانية من الجانب الآخر، مبيناً أن المشاورات جارية مع الوسيط القطري، ولكن لم نصل إلى النتيجة النهائية بعد.



وأضاف: تحقيق النتيجة مرهون بالرد الذي سيصلنا من الطرف المقابل، مبيناً أنه لا توجد خطط لعقد لقاء مع الجانب الأمريكي في أثناء زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة.



وكان مسؤول مطلع كشف في وقت سابق اليوم أن المفاوضين الإيرانيين يوجدون في الدوحة لليوم الثالث على التوالي، مبيناً أن الوفد الإيراني يجري محادثات مع الوسطاء القطريين بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع أمريكا.



وأشار إلى أن وسطاء قطريين أجروا محادثات في طهران الجمعة، مع مسؤولين إيرانيين قبل نقل المناقشات إلى الدوحة، لافتاً إلى أن المحادثات يتم تنسيقها في إطار اتصالات مع واشنطن.



تأتي المحادثات وسط مخاوف من أن يتصاعد الصراع مجدداً بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في وقت سابق إن المحادثات مع طهران مثمرة وتسير بشكل جيد، إلا أنه لم يستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية، فيما توعدت طهران بالرد على أي هجمات جديدة بضرب أهداف أمريكية وإسرائيلية بشكل أوسع، ودون «قيود جغرافية».