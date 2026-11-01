أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم الأحد تنفيذ 1272 عملية استهداف خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، طالت تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائل حركتها وإمدادها، مؤكداً أن العمليات أسهمت في إلحاق خسائر كبيرة بقدرات المليشيا وإسناد تقدم القوات الحكومية واستعادة مواقع إستراتيجيةً في جبهة الجوف.



وأوضح النزيلي أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة نحو 500 من القيادات الميدانية وعناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 169 آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل، بالتزامن مع استمرار العمليات القتالية على امتداد الجبهات الشمالية، وجبهات مأرب والبيضاء والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية.



وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في مختلف المحاور، فيما تشهد جبهات تعز مواجهات متواصلة تخوضها وحدات الجيش والمقاومة الشعبية بثبات وإصرار، مسنودة بالطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، التي تستهدف تحركات المليشيا وتعزيزاتها، في إطار التصدي لتهديداتها والدفاع عن المحافظة وسكانها.



وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية استمرار القوات في أداء مهامها القتالية بعزم واقتدار، ومواصلة الضغط على المليشيا الحوثية واستهداف قدراتها العسكرية ومصادر إمدادها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.