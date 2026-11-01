شهد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمقر الإمارة, انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية، وإمارة المنطقة، والقطاعات الأمنية.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما توليه القيادة من عناية بكتاب الله تعالى وأهله، مؤكداً أن المسابقة تجسد ما تأسست عليه هذه البلاد المباركة من التمسك بالكتاب الكريم والسنة النبوية.

وقدّم أمير نجران الشكر لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على رعايته للمسابقة ودعمه، منوهاً بما تحمله المسابقة من اسم غالٍ على الوطن، وما تمثله من امتداد لأعمال الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومآثره في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وتهدف المسابقة التي تنظمها وزارة الداخلية بمختلف مناطق المملكة، انطلاقاً من نهج المملكة في خدمة كتاب الله تعالى ودعم المبادرات والمشاريع التي تعنى بالقرآن الكريم حفظاً وتعليماً ونشراً وتشجيعاً لأهله، وتشجيع منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته والارتباط بهديه.

وتأتي المسابقة وفاءً لجهود الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي قاد وزارة الداخلية لسنوات طويلة، وكان معروفاً بعنايته بكتاب الله وحرصه على دعم البرامج التي تعزز حفظه والعناية بأهله، إيماناً منه بأن القرآن الكريم أساس لبناء الإنسان الصالح، ودعامة مهمة لتعزيز الأمن الفكري والاستقامة السلوكية في المجتمع.