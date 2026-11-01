حقق مستشفى د. سليمان فقيه – جدة إنجازًا جديدًا في مجال الجراحات الروبوتية المتقدمة، بعد نجاح الفريق الطبي بقيادة د. متعب الزايدي، استشاري جراحات الصدر والمريء والمعدة، في إجراء عملية استئصال المريء والجزء العلوي من المعدة بطريقة Ivor Lewis باستخدام نظام da Vinci Xi الجراحي الروبوتي.

أُجريت العملية لمريض يبلغ من العمر 70 عامًا، ويعاني أمراضًا مزمنة، بعد تشخيص إصابته بسرطان في منطقة اتصال المريء بالمعدة. وتُعد عملية Ivor Lewis من الجراحات المعقدة التي تُجرى على مرحلتين في نفس العملية، وتشمل منطقتي البطن والصدر، وتتطلب مستوى عاليًا من الدقة الجراحية والتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية.

في المرحلة الأولى، أجرى الفريق الجراحي العملية روبوتيًا عبر البطن، حيث تم تحرير المعدة واستئصال الجزء العلوي منها، وتجهيز الجزء المستخدم لإعادة بناء مسار الجهاز الهضمي، إلى جانب استئصال العقد اللمفاوية المحيطة. بعد ذلك، غُيّرت وضعية المريض لاستكمال المرحلة الثانية روبوتيًا عبر الجانب الأيمن من الصدر، وشملت تحرير المريء بدقة من الأنسجة والهياكل الحيوية المحيطة، واستئصال العقد اللمفاوية، وسحب المعدة إلى الصدر، وإنشاء الوصلة الجديدة بين الجزء العلوي من المريء والمعدة في التجويف الصدري.

وبفضل الله، وصل المريض إلى مرحلة جيدة من التعافي بعد هذه الجراحة الكبرى، وتمكن من مغادرة المستشفى والعودة إلى منزله بصحة جيدة خلال أسبوع واحد فقط من إجراء العملية.

ويمثل هذا النجاح محطة مهمة في مسيرة برنامج جراحات الصدر الروبوتية في مستشفى د. سليمان فقيه – جدة، كما يمثل خطوة مهمة نحو مواصلة التوسع في جراحات الصدر والمريء والمعدة باستخدام التقنيات الروبوتية.

ووفقًا لقاعدة بيانات da Vinci، تُعد هذه الحالة ثاني عملية استئصال للمريء باستخدام الروبوت مع سحب المعدة لمنطقة الصدر تُجرى في القطاع الصحي الخاص بالمملكة العربية السعودية.

وضم الفريق الجراحي، بقيادة د. متعب الزايدي، كلًا من د. إيهاب منشي، الذي شارك بصفته مساعدًا اساسيًا في دعم الجراحة خلال مراحل العملية، ود. عبدالرحمن نبيل، الذي أسهم في رعاية المريض ومتابعته بعد الجراحة.

كما شاركت فرق التخدير والتمريض والعناية الحرجة والخدمات الصحية المساندة في نجاح العملية، من خلال التكامل بين مختلف التخصصات طوال رحلة المريض العلاجية.

ويواصل مستشفى د. سليمان فقيه – جدة تعزيز قدراته في الجراحات التخصصية، وهو حاصل على اعتماد مركز تميز في الجراحة الروبوتية من مؤسسة مراجعة الجراحة (SRC). كما حقق المستشفى رقمًا قياسيًا عالميًا بحصوله على اعتماد 14 مركز تميز من SRC، وهو أعلى عدد من مراكز التميز المعتمدة ضمن مستشفى واحد على مستوى العالم.

ويعكس هذا الإنجاز ما يمكن تحقيقه من خلال الجمع بين الخبرات الطبية المتخصصة، والتقنيات الجراحية المتقدمة، والعمل متعدد التخصصات، بما يدعم مواصلة تطوير برنامج الجراحة الروبوتية في مستشفى د. سليمان فقيه – جدة، وتقديم خيارات جراحية متقدمة للحالات المعقدة.