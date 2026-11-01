ضخّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من مليون و300 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب على النازحين المتضررين في محافظات لحج وتعز وعدن بالجمهورية اليمنية، ضمن مشاريع الاستجابة الطارئة لتأمين مياه الشرب للنازحين والأسر المتضررة باليمن.

وشملت التدخلات ضخ 417480 لتراً في خمسة مخيمات بمحافظة لحج، و336675 لتراً في مديريتي تبن والمسيمير بالمحافظة ذاتها، و313200 لتراً في مديرية المظفر بمحافظة تعز، إضافة إلى 255000 لتراً في مخيم الفردوس 2 بمديرية البريقة في عدن، عبر 58 نقطة توزيع، لتلبية حاجات النازحين والمجتمعات المضيفة والمتضررة.

وتأتي هذه الجهود امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية، والإسهام في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حصولهم على مياه الشرب الآمنة في مختلف المحافظات اليمنية.