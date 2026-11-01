أعلن جهاز الأمن الروسي اليوم (الأحد)، احتجاز قاصراً على خلفية تهديده بشن هجوم إرهابي في متنزّه تساريتسينو في موسكو.



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الروسي، تأكيده احتجاز قاصراً على خلفية تهديد بشن هجوم «إرهابي» في متنزه تساريتسينو بالعاصمة موسكو، وذلك بعد تلقي معلومة استخباراتية من الولايات المتحدة.



وأوضح الجهاز أنه تلقى معلومات من الولايات المتحدة عبر قنوات الشراكة القائمة بشأن استعدادات لشن هجوم في موسكو، وأنه يتخذ الإجراءات المناسبة. وبحسب الوكالة فإن جهاز الأمن الاتحادي قال إن القاصر نشر صوراً لنفسه على تطبيق «تيك توك» وهو يرتدي ملابس عسكرية ويضع ما يغطي رأسه ووجهه ويحمل ما يشبه سلاحاً آلياً، إضافة إلى صور التقطت في متحف تساريتسينو في موسكو مع تعليق يقول «وجدت المكان».



وقال جهاز الأمن في بيان: «نحن ممتنون للجانب الأمريكي على تزويدنا بهذه المعلومة»، مبيناً أن المسؤولين الذين فتشوا منزل القاصر عثروا على الملابس والإكسسوارات التي ظهرت في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أظهر هاتفه اشتراكه في قناة لـ«النازيين الجدد» على «تليجرام» وعدداً كبيراً من عمليات البحث المتعلقة بالهجمات الإرهابية والقتل الجماعي وأعمال العنف الأخرى.



وقال جهاز الأمن الاتحادي إن لجنة التحقيق الروسية تدرس التحركات القانونية أو الإجرائية التي يجب اتخاذها.



وأُغلق تساريتسينو، وهو متحف وقصر ومتنزه يقع في جنوب موسكو، مؤقتاً أمس عقب تلقي المعلومات من الولايات المتحدة.